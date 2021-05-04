Панарин пропустит оставшиеся матчи регулярки из-за травмы, полученной в стычке с Уилсоном

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит оставшуюся часть регулярного сезона из-за травмы, полученной в драке с Томом Уилсоном, сообщает журналист Винс Меркольяно.

«Дэвид Куинн подтвердил, что Панарин выбыл из строя и не примет участия в трёх последних играх регулярки из-за травмы, полученной вчерашним вечером», — написал Меркольяно в «Твиттере».

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоялся 4 мая в 2:00 мск, произошла массовая потасовка с участием российских игроков.



Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.