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Панарин пропустит оставшиеся матчи регулярки из-за травмы, полученной в стычке с Уилсоном

Панарин пропустит оставшиеся матчи регулярки из-за травмы, полученной в стычке с Уилсоном
Хоккей / НХЛ 0
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит оставшуюся часть регулярного сезона из-за травмы, полученной в драке с Томом Уилсоном, сообщает журналист Винс Меркольяно.

«Дэвид Куинн подтвердил, что Панарин выбыл из строя и не примет участия в трёх последних играх регулярки из-за травмы, полученной вчерашним вечером», — написал Меркольяно в «Твиттере».

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоялся 4 мая в 2:00 мск, произошла массовая потасовка с участием российских игроков.

Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.

Подлый поступок Уилсона. Он дрался с Панариным по-девчачьи, чуть не выдрав ему волосы
«Вашингтон» может начать плей-офф без одного из лучших форвардов. Уилсону не должна сойти с рук очередная грязная выходка.
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