Капризов: Дамба весь сезон кричит «Братишка», как я его научил

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о взаимодействии с партнёрами по команде.



«Ребята стали красивее играть с моим приходом? Может быть, не знаю (улыбается). Все хотят оп-оп, потихонечку, помаленечку что-то сотворить. А что касается Кева, то мы внутри команды об этом особо не разговариваем. Если это видно со стороны, для команды хорошо, если два игрока дополняют друг друга, подзадоривают. Оба хотят играть, голодные до побед, до голов.



Сейчас ковид, из-за него дома в основном сидишь, никуда не ездишь. Игры часто, то каждый день, то через день. За этот сезон только два раза было такое, что между играми три дня перерыва. Игры через день, дом, стадион. Никого особенно не хочется выделять среди тех, с кем близко общаюсь, но так — Дамба, Спердж (Джаред Сперджен), Зуки (Матс Цукарелло).



Дамба весь сезон кричит «Братишка», как я его научил. Просто первый раз это попало на камеру. Матеркам ребят научил, их много кто знает. А обычные слова им тяжело учить, только матерки, поприкалываться. Зуки какие-то слова знает, но я не буду их говорить. «Поехали», что-нибудь такое, с матерками», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Говорили: «Ты в «Миннесоте» в хоккей играть не будешь». Интервью с Капризовым Российский новичок не считает, что стал символом возрождения «Миннесоты». Но он бьёт рекорды, а его клуб в плей-офф.