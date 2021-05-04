Тихонов: готов играть в «Салавате» там, куда поставят. Мне удобно и в центре, и с краю

Новичок уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Тихонов поделился эмоциями от перехода в клуб.



«Отреагировал на переход очень положительно. Когда сезон закончился, команда сразу вышла на связь. Я понял, что было очень большое желание видеть меня в Уфе. Поэтому не требовалось много времени, чтобы принять решение. Знаю, не только по прошлым сезонам, что здесь команда с огромным потенциалом и очень мощная, требовательная группа болельщиков. Помню по играм за «Ак Барс», что они могут помочь повлиять на исход матча. Было всегда приятно играть при таких трибунах. Поэтому очень рад, что так получилось и с нетерпением жду начала следующего сезона.



Для меня всегда лучше, когда срок контракта больше, чем один год. Когда контракт на один сезон можно почувствовать, что не успеваешь или влиться в команду, или какие-то задачи дорешать. Но когда два года, уже знаешь, что есть время и можно отдать все силы.



На какой позиции буду играть? Уже обсуждал этот вопрос с главным тренером – Томи Ламса знает, что я могу действовать в центре и на краю. Поэтому готов играть там, куда поставят. Мне удобно и там, и там, у меня нет конкретных предпочтений. Главное, чтобы это приносило пользу команде.



Команда очень хороша в атаке, в большинстве, в скорости, в силовой борьбе. Это всё очень подходит к моему стилю игры, поэтому очень хочется принести пользу. С Бурмистровым общались про Уфу ещё в начале сезона. Задавал вопросы про город, инфраструктуру клуба, про всё. А после чемпионата ещё не общались – быстро домой уехал. Ещё не связывались. Но думаю, что он успеет мне всё рассказать.



Задача номер один – это хорошо подготовить себя к сезону. Сейчас надо набрать «физику», подтащить технику. Нужно подойти к сезону на пике формы, чтобы уже там показать максимальный результат», – цитирует Тихонова официальный сайт «Салавата».