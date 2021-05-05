«Уилсон — рецидивист с историей». «Рейнджерс» выступили с заявлением по штрафу форварда

«Нью-Йорк Рейнджерс» выступил с заявлением по поводу наказания нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона, который получил штраф в размере $ 5000 за удар форварда «Рейнджерс» Павла Бучневича.
«Нью-Йорк Рейнджерс" крайне разочарован тем, что нападающий " Вашингтон Кэпиталз" Том Уилсон не был отстранен от матчей за свой ужасающий акт насилия прошлой ночью. Уилсон -рецидивист с долгой историей таких преступлений и мы считаем шокирующим, что НХЛ и их служба безопасности не предприняла соответствующих действий и временно не отстранила его от матчей. Опасные и безрассудные действия Уилсона привели к травме Артемия Панарина, которая помешает ему снова играть в этом сезоне. Мы рассматриваем это как нарушение обязанностей главы службы безопасности игроков НХЛ Джорджа Парроса, и считаем, что он непригоден для продолжения работы на своей должности», — говорится в заявлении клуба в «твиттере».
Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.
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