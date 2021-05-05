Андрей Свечников забил «Чикаго», набрав 40-е очко в сезоне НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:2. Один из голов за «Каролину» забил российский нападающий Андрей Свечников. Для россиянина этот гол стал 14-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также в его активе 26 результативных передач в 53 играх. Всего за карьеру в НХЛ он провёл 203 матча, в которых забил 58 голов и сделал 80 результативных передач.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.