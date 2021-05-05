«Баффало» в серии буллитов победил «Айлендерс», Сорокин совершил 28 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев в серии буллитов (3:3 – основное время, 1:1 – буллиты)
За «Баффало» дубль оформил Андерс Бьорк и ещё один гол в свой актив записал Коди Икин. Победный буллит реализовал Бьорк. За «Айлендерс» забивали Энтони Бовилье, Райан Пулок и Кэл Клаттербак. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 28 бросков.
В другом матче «Нью-Джерси Дэвилз» в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» (4:3).
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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