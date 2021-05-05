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«Баффало» в серии буллитов победил «Айлендерс», Сорокин совершил 28 сейвов

«Баффало» в серии буллитов победил «Айлендерс», Сорокин совершил 28 сейвов
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев в серии буллитов (3:3 – основное время, 1:1 – буллиты)

За «Баффало» дубль оформил Андерс Бьорк и ещё один гол в свой актив записал Коди Икин. Победный буллит реализовал Бьорк. За «Айлендерс» забивали Энтони Бовилье, Райан Пулок и Кэл Клаттербак. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 28 бросков.

В другом матче «Нью-Джерси Дэвилз» в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» (4:3).

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 мая 2021, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Икин (Скиннер, Каджула) – 15:59' (5x5)   1:1 Бовиллье (Бейли, Нельсон) – 16:25' (5x5)   1:2 Пулок (Клаттербак, Джонстон) – 23:44' (5x5)   1:3 Клаттербак – 29:16' (4x5)   2:3 Бьорк (Миллер, Олофссон) – 37:37' (5x5)   3:3 Бьорк (Олофссон) – 50:56' (5x5)   4:3 Бьорк – 65:00' (ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
05 мая 2021, среда. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 3
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Заха (Хьюз, Хишир) – 08:42' (5x4)   1:1 Бержерон (Пастрняк, Грызлик) – 24:36' (5x4)   1:2 Холл (Грызлик, Крейчи) – 34:02' (5x5)   2:2 Боквист (Сиверсон, Студенич) – 49:10' (5x5)   2:3 Курали (Пастрняк, Райлли) – 50:42' (5x5)   3:3 Шарангович (Сиверсон, Баль) – 52:41' (5x5)   4:3 Заха (Хьюз, Батчер) – 62:42' (3x3)
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