Ассистентский дубль Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.

В составе победителей забивали Маркус Петтерссон, Джейк Гюнцель, Сидни Кросби (дважды), Джейсон Цукер, Марк Фридман и Джон Марино. Российский нападающий Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. За «Филадельфию» забивали Джастин Браун, Шон Кутюрье и Трэвис Конечны. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.