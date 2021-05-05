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Ассистентский дубль Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию»

Ассистентский дубль Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.

В составе победителей забивали Маркус Петтерссон, Джейк Гюнцель, Сидни Кросби (дважды), Джейсон Цукер, Марк Фридман и Джон Марино. Российский нападающий Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами. За «Филадельфию» забивали Джастин Браун, Шон Кутюрье и Трэвис Конечны. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 мая 2021, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Петтерссон (Макканн, Годро) – 01:44' (5x5)   0:2 Гюнцель (Летанг, Малкин) – 23:10' (5x4)   0:3 Кросби (Петтерссон) – 25:44' (5x5)   1:3 Браун (Эллисон, Проворов) – 28:21' (5x5)   2:3 Кутюрье (Санхайм, Жиру) – 38:40' (5x5)   2:4 Цукер (Малкин, Капанен) – 47:49' (5x5)   3:4 Конечны (Жиру, Гостисбер) – 50:23' (5x5)   3:5 Кросби (Раст, Гюнцель) – 52:33' (5x5)   3:6 Фридман (Блюгерс, Астон-Риз) – 55:53' (en)   3:7 Марино (Кросби, Гюнцель) – 56:57' (5x4)
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