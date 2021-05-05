Хартли: Ковальчук хочет вернуться в НХЛ. Его мечта – выиграть Кубок Стэнли

60-летний канадский специалист Боб Хартли, возглавляющий «Авангард», отреагировал на уход из клуба 38-летнего российского нападающего Ильи Ковальчука.

«Однозначно, Ковальчук хочет вернуться в НХЛ. Его мечта – выиграть Кубок Стэнли.

Когда Ковальчук стал свободным агентом, и речь зашла о переходе в «Авангард», я советовал ему воспользоваться возможностью перехода в КХЛ, чтобы показать клубам НХЛ, что он ещё способен на многое. Кови мне очень сильно помог», — цитирует Хартли Sportsnet.

Напомним, что 30 апреля «Авангард» и Илья Ковальчук расторгли контракт по взаимному согласию сторон. По итогам сезона-2020/2021 хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в составе омичей. В регулярном чемпионате Илье удалось провести 16 матчей, в которых он набрал 17 (5+12) очков при показателе полезности «-2». В плей-офф – 9 (4+5) очков в 24 встречах при коэффициенте полезности «-1».