Сидни Кросби обогнал Александра Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 7:3.
В составе победителей забивали Маркус Петтерссон, Джейк Гюнцель, Сидни Кросби (дважды), Джейсон Цукер, Марк Фридман и Джон Марино. В активе Кросби также одна результативная передача. В активе канадца стало 1323 (485+838) очков в 1037 матчах в лиге. Он вновь обогнал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по очкам за карьеру в НХЛ.
Теперь Кросби занимает единоличное 34-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ, опережая Александра на три результативных действия. В активе Овечкина 730 голов и 590 передач в 1196 матчах. На 33-м месте идёт Жильбер Перро с 1326 очками.
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