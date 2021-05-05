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Строум — о травме Панарина: очень обидно, ведь инцидент не имел ничего общего с хоккеем

Строум — о травме Панарина: очень обидно, ведь инцидент не имел ничего общего с хоккеем
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум прокомментировал информацию, что российский форвард Артемий Панарин выбыл из строя до конца сезона из-за травмы, полученной в стычке с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Томом Уилсоном.

«Очень обидно, что наш лучший хоккеист выбыл до окончания сезона. Очень обидно, ведь этот инцидент не имел ничего общего с ситуацией на площадке и хоккеем вообще», — цитирует Строума официальный сайт НХЛ в русской версии.

Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.

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«Вашингтон» может начать плей-офф без одного из лучших форвардов. Уилсону не должна сойти с рук очередная грязная выходка.
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