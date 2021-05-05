Строум — о травме Панарина: очень обидно, ведь инцидент не имел ничего общего с хоккеем
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум прокомментировал информацию, что российский форвард Артемий Панарин выбыл из строя до конца сезона из-за травмы, полученной в стычке с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Томом Уилсоном.
«Очень обидно, что наш лучший хоккеист выбыл до окончания сезона. Очень обидно, ведь этот инцидент не имел ничего общего с ситуацией на площадке и хоккеем вообще», — цитирует Строума официальный сайт НХЛ в русской версии.
Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.
Подлый поступок Уилсона. Он дрался с Панариным по-девчачьи, чуть не выдрав ему волосы
«Вашингтон» может начать плей-офф без одного из лучших форвардов. Уилсону не должна сойти с рук очередная грязная выходка.
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