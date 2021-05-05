Лавиолетт: «Вашингтон» хочет сделать всё, чтобы Овечкин полностью восстановился

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт объяснил, почему капитан команды Александр Овечкин практически наверняка пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Сейчас завершается чемпионат. Приближается самый главный этап — плей-офф. До него ещё есть время. Я продолжаю считать, что команда в хорошей форме. Но мы беспокоимся, и хотим сделать всё, чтобы он полностью восстановился», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ в русской версии.

4 мая Овечкин был заявлен на игру с «Нью-Йорк Рейнджерс» и провёл одну смену, после чего больше не появлялся на льду. Главный тренер «Кэпиталз» после матча сказал, что Овечкин почувствовал дискомфорт и не смог продолжить игру.