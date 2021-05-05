Нападающий «Тампы» Никита Кучеров вернулся к тренировкам в общей группе

Российский нападающий команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщил в своем «твиттере» журналист Брайан Бёрнс.
Фото: Официальный «твиттер» «Тампы»
Кучеров не выходил на лёд в нынешнем сезоне НХЛ в связи с операцией на бедре, перенесённой в декабре. Ранее сообщалось, что 27-летний хоккеист не сыграет в регулярном чемпионате, но планирует восстановиться к матчам плей-офф. Как сообщил главный тренер «Тампы» Джон Купер, Кучеров уже допущен к тренировкам с контактом.
Помимо Кучерова к тренировкам в общей группе вернулся и капитан «молний» Стивен Стэмкос, получивший повреждение в начале апреля. В минувшем сезоне «Тампа» выиграла Кубок Стэнли, а россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 (7+27) очка.
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