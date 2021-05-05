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Дубль Драйзайтля и голевые передачи Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу над «Ванкувером»

Дубль Драйзайтля и голевые передачи Макдэвида принесли «Эдмонтону» победу над «Ванкувером»
Хоккей / НХЛ 0
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В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал на своём льду «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе «Эдмонтона» дублем отметился Леон Драйзайтль, ещё по голу на счету Эвана Бушара и Дарнелла Нурса. Автором единственной заброшенной шайбы «Ванкувера» стал Брок Бёзер.

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Отметим, что 24-летний канадский звёздный форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил ассистентский дубль. Всего на его счету теперь стало 93 (31+62) результативных действия, у его одноклубника Драйзайтля – 75 (26+49). Они являются лидерами текущего сезона НХЛ по набранным очкам.

«Эдмонтон Ойлерз», набрав 66 очков в 51 встрече, занимает 2-е место в турнирной таблице Северного дивизиона. «Ванкувер Кэнакс» (41) – замыкает таблицу, отставая от зоны плей-офф на 16 очков и имея 4 игры в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 мая 2021, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Бёзер (Хёгландер, Эдлер) – 00:34' (5x5)   1:1 Драйзайтль (Макдэвид) – 34:29' (5x5)   1:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри) – 37:25' (4x3)   1:3 Бушар (Нурс, Кагун) – 39:13' (5x4)   1:4 Нурс (Арчибальд, Чиассон) – 54:53' (5x5)
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