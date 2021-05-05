Эмоциональная реакция «Баффало» на вторую кряду победу Хаузера, который ранее играл в ECHL

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев в серии буллитов — 4:3 Б.
Голкипер «Баффало» Майкл Хаузер одержал победу в матче и стал его первой звездой. 28-летний голкипер отразил 45 бросков из 48, а в серии буллитов справился с бросками Джордана Эберле и Энтони Бовилье.
Видео эмоциональной реакции игроков «Баффало» можно посмотреть в «твиттере» NHL GIFs. Права на видео принадлежат NHL Enterprises.
Хаузер выиграл у «островитян» второй матч подряд – вчера он отразил 34 броска из 36 в матче, выигранном «клинками» (4:2). Эти два матча стали для вратаря первыми в НХЛ. Ранее он в основном играл в ECHL, а последний матч хотя бы на уровне АХЛ провёл в 2017 году.
Хаузер получил шанс сыграть в НХЛ, так как у «Баффало» травмированы три вратаря – Картер Хаттон, Юкко-Пекка Луукконен и Линус Улльмарк. Что касается Дастина Токарски, то он пропустил эти матчи по личным причинам.
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