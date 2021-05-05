Шарипзянов: Ковальчук — потрясающий человек, обычный мужик. Звёзд иначе представляешь

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился мнением об уходе из команды Ильи Ковальчука.

«Конечно, уход Ковальчука — это потеря для «Авангарда». Такого человека в раздевалке иметь бесценно. Может, на льду он забивал голов не так много, как раньше, но в нужный момент он мог и прикрикнуть, и поддержать. Он внёс огромный вклад в эту победу. Илья — ещё и потрясающий человек. Звёзд представляешь по-другому, а Ковальчук — обычный мужик. Говорил мне, чтобы я звонил ему в любое время, а мне даже как-то неудобно, такой человек большой.



Да, после победы Ковальчук именно мне первому вручил Кубок Гагарина. И я этого не ожидал даже. Я где-то в сторонке стоял, а Илья меня увидел и решил Кубок дать. Это было очень приятно», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.