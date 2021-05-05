Шарипзянов: блокированные броски — игровой момент. Хотя иногда попадают в неудобные места

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился мнением о блокированных бросках. Шарипзянов получил травму руки в финальной серии плей-офф Кубка Гагарина, заблокировав один из бросков игроков ЦСКА.

«Каково быть человеком-магнитом? Да нормально, если честно! Конечно, неприятно, когда попадают в неудобные места, и потом это болит. Но если ты видишь бросок и успеваешь под него подстроиться, то это такой же игровой момент, как в тело сыграть. Шайбой, естественно, больнее, но даже приятно её ловить, ведь я не так много очков набрал в этом сезоне. Зато в другом компоненте помог команде. Кайф получаешь от того, что ты пользу команде приносишь. Ребята сразу заводятся, стучат на лавке, вратарь сзади кричит: «Молодчик»! Опять же, болельщики взрываются, всё это очень приятно.



Вообще, тренеры говорят, что все броски не сблокируешь. Но если ты решил принять на себя шайбу, то должен забрать половину ворот. Дальнюю часть ворот, где голкиперу сложнее поймать. Если в меньшинстве твоя команда пропустила гол в дальний от вратаря угол, то это гол защитника. Я, если честно, стараюсь больше сокращать дистанцию, потому что если шайба успеет разогнаться, то будет намного больнее», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.