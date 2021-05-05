Драйзайтль: стараемся играть на Макдэвида, чтобы он набрал 100 очков

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль признался, что команда старается сделать всё, чтобы Коннор Макдэвид набрал 100 очков за регулярное первенство сезона-2020/2021.



«Как команда, мы хотим, чтобы он набрал 100 очков. Он очень скромный парень, поэтому для коллектива это, пожалуй, значило бы даже больше, чем для него самого.



Так что сейчас мы все стараемся играть на него, хотя он и сам – лучший распасовщик в мире», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, Коннор Макдэвид стал первым игроком Национальной хоккейной лиги, набравшим 80 очков за 46 матчей или меньше. В прошлый раз подобное удавалось легендарному Марио Лемье, когда он набрал 80 очков за 45 игр регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-1996/1997.



Сейчас на счету канадца 93 (31+62) очка в 51 встрече.

«Это всего лишь цифра». Макдэвид – о шансах набрать 100 очков в регулярном первенстве НХЛ