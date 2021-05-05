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Бриндамор: Свечников снова чувствует уверенность

Бриндамор: Свечников снова чувствует уверенность
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением об игре российского форварда команды Андрея Свечникова.

«Это очень хороший парень, который хочет учиться. Думаю, что возвращение Терявяйнена помогло этому звену как следует завестись.

Свечников снова чувствует уверенность, и будем надеяться, что так будет и дальше. Потому что в такие моменты его просто не остановить», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

В последних 12 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Свечников набрал 14 (5+9) очков.

Накануне в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев льда – 6:3. Андрей Свечников был признан лучшим игроком матча. За 15 минут 45 секунд игрового времени форварду удалось отметиться дублем и одной результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+2».

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