Свечников: главное – создавать моменты, когда-то все равно прорвет

Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс».



«Я старался не думать о 8-матчевой безголевой серии. Потому что если начнешь много думать, то это может и на 20 игр затянуться. Самое главное, что я создавал моменты, однако не забивал. Но сегодня мне повезло. Так что самое главное – создавать моменты, когда-то все равно прорвет.



Честно говоря, я даже не знаю, что случилось в первом периоде. Мы были немного вне игры и действовали довольно медленно. В перерыве Родди Бриндамор сказал нам пару слов, и затем мы уже вышли готовыми. Иногда нужные слова помогают сделать шаг вперед в самой игре.



Что именно это были за слова? Пусть они останутся в раздевалке, это секрет», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.