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Лебрюн: «Вашингтон» может попытаться обменять Кузнецова в межсезонье

Лебрюн: «Вашингтон» может попытаться обменять Кузнецова в межсезонье
Хоккей / НХЛ 0
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Журналист Пьер Лебрюн сообщил, что «Вашингтон» может обменять российского нападающего Евгения Кузнецова в межсезонье.

«Кузнецова вместе с Самсоновым отстранили от последнего матча по дисциплинарным причинам. Тренер Питер Лавиолетт сказал, что они опоздали на командное собрание. Если вы помните, ранее в сезоне Кузнецов оказался в группе игроков, которые нарушили ковид-протоколы, тогда он тоже пропустил некоторое время. В 2019 году его дисквалифицировали на три матча за «неподобающее поведение». Плюс последние пару лет он играет нестабильно. До меня доходят слухи, что это начинает раздражать некоторых членов организации «Кэпиталз».

За этим надо последить. Насколько я знаю, «Вашингтон», возможно, готов выслушивать предложения по обмену Кузнецова в этом межсезонье. У него ещё четыре года по контракту с зарплатой $ 7,8 млн и частичным запретом на обмен, и он по-прежнему очень хороший игрок», — сказал Лебрюн в эфире TSN.

Кузнецов, пропустивший последний матч «Кэпиталз», попал в COVID-протокол НХЛ
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