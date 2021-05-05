Кадейкин: предложений об отъезде в Америку не было, даже разговоров

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин рассказал о причинах, по которым он так быстро продлил контракт с уфимским клубом в 2021 году.



«В этом году почему так быстро подписал — потому что вообще никаких предложений не было. Не то, что предложений об отъезде в Америке, не было даже разговоров. «Детройт», которым я задрафтован, и где я мог концовку отыграть, вообще на меня не выходил. Я не видел смысла напрашиваться. Другие клубы тоже не связывались. В следующем году права уже у «Детройта» сгорают. Никаких предложений из Америки не было, поэтому не вижу смысла воздух сотрясать.



В принципе, я понимаю, почему это происходит. Мое мнение: в Америку надо ехать в моем возрасте или железным игроком сборной, чтобы тебя могли на уровне ЧМ или Евротура сравнить с другими лучшими игроками, или ты в чемпионате должен быть лидером. Быть в топе. Ни того, ни другого у меня нет. Но это все не сразу приходит.



В сборной на меня рассчитывают как на игрока низших звеньев, как на игрока меньшинства. Я от этого ушел в этом сезоне, очень мало играл в меньшинстве. Но к позиции лидера и топового игрока лиги я пока не пришел. У меня были хорошие отрезки, но это все было нестабильно.



Я понимаю причины этого. У меня задача хорошо подготовиться и прийти к новым позициям, новым горизонтам и двигаться дальше», — приводит слова Кадейкина Sport24.