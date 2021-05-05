Защитник Никита Пивцакин подписал контракт с «Амуром», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 29-летним защитником рассчитано на один год.



Никита Пивцакин – воспитанник омского хоккея. В КХЛ дебютировал в сезоне-2008/2009 в возрасте 16 лет. Первый матч в лиге провел против «Амура» в составе «Авангарда», где он отыграл большую часть карьеры.



Полноценный сезон в элите российского хоккея провёл двумя годами позже – 32 матча, 5 голевых передач. Всего в составе «ястребов» Пивцакин отыграл девять сезонов, став серебряным призером чемпионата КХЛ. Также защитник выступал за ЦСКА, «Металлург», а в прошлом сезоне играл за московский «Спартак», в составе которых провёл 29 матчей, отметившись двумя голами, 50 заблокированными бросками и 12 силовыми приёмамию



Пивцакин является чемпионом МЧМ-2011.

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