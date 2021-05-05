Купер прокомментировал возвращение Кучерова и Стэмкоса к тренировкам

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал возвращение форвардов Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса к тренировкам.



«Четыре игры за шесть дней. Это тяжело. Эти ребята участвуют в тренировках. Если честно, их осталось совсем мало. Может получиться так, что сегодняшнее занятие будет последним до окончания регулярного чемпионата. Самое главное, что они работают над выносливостью. Это именно то, что им нужно. Контакт не так важен. В тренировках почти нет силовой борьбы. Так что им надо набирать форму», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.



Кучеров не выходил на лёд в нынешнем сезоне НХЛ в связи с операцией на бедре, перенесённой в декабре. Ранее сообщалось, что 27-летний хоккеист не сыграет в регулярном чемпионате, но планирует восстановиться к матчам плей-офф.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров вернулся к тренировкам в общей группе