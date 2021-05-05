Михайлис: до последнего ждали Доуса в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис поделился ожиданиями от чемпионата мира 2021 года в Латвии.



«С 15 апреля ребята уже вышли на лед. Официально мы приступили к тренировкам 28 апреля, провели собрание сборной. Поговорили с ребятами. Все ребята настроены по-боевому. Все готовы не только помочь команде, но и показать хороший результат, сражаться за страну. 10-го числа начнется финальный этап подготовки в Латвии, до этого мы будем готовиться в Нур-Султане.



У нас 8-го числа запланирована игра. Скорее всего, после нее мы определимся с составом.



Мы до последнего ждали Найджела Доуса. Он здорово провёл сезон. Скажем так, что Найджел по семейным обстоятельствам не смог приехать. Он не отказывался от сборной, но по семейным обстоятельствам сказал, что не сможет.



Цели на турнир? Играть на победу в каждой игре. Ребята готовы сражаться и биться за честь страны. Проходных игр не будет. Все ребята настроены очень серьёзно. У нас были запланированы игры со сборными России, Латвии, но из-за коронавируса никак не получилось. Благодаря усилиям Федерации, получилось организовать игры с командой Беларуси», — приводит слова Михайлиса Sports.kz.