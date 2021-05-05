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Расписание полуфинальных матчей юниорского чемпионата мира — 2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Расписание полуфинальных матчей юниорского чемпионата мира — 2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

На юниорском чемпионате мира 2021 года, проходящем в США, 5 мая стартует полуфинальная стадия.

Календарь ЮЧМ-2021

В первом полуфинале турнира встретятся сборные Канады и Швеции, а во втором — Россия сыграет с Финляндией.

Расписание полуфинальных матчей юниорского чемпионата мира 2021:

00:00 мск
Канада U18 — Швеция U18

04:00 мск
Финляндия U18 — Россия U18

Напомним, юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Российская сборная представляла группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии выступали в группе А.

Сборная России на стадии четвертьфинала обыграла команду Беларуси, а финны оказались сильнее сборной Швейцарии.

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