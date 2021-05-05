На юниорском чемпионате мира 2021 года, проходящем в США, 5 мая стартует полуфинальная стадия.

В первом полуфинале турнира встретятся сборные Канады и Швеции, а во втором — Россия сыграет с Финляндией.



Расписание полуфинальных матчей юниорского чемпионата мира 2021:



00:00 мск

Канада U18 — Швеция U18



04:00 мск

Финляндия U18 — Россия U18



Напомним, юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Российская сборная представляла группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии выступали в группе А.



Сборная России на стадии четвертьфинала обыграла команду Беларуси, а финны оказались сильнее сборной Швейцарии.