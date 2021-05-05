Доминик Машин продлил контракт с «Амуром»
Хабаровский «Амур» заключил новый односторонний контракт с 25-летним защитником Домиником Машином, сообщает пресс-служба клуба.
Машин дебютировал в «Амуре» и в Континентальной хоккейной лиге в прошлом сезоне. За хабаровский клуб чех сыграл 32 матча, отметился двумя шайбами и девятью результативными передачами, 50 раз ловил шайбу на себя и провел 45 силовых приемов. Машин стал лидером среди защитников по среднему игровому времени за матч.
Ранее «Амур» на официальном сайте клуба сообщил о назначении российского специалиста Владимира Воробьёва на должность главного тренера.
Текущий сезон КХЛ завершился 28 апреля. В финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 4-2 в серии.
«Амур» продлил контракт с Йорданом
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