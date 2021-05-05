Вадим Шипачёв не сыграет на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Латвии

Капитан сборной России Вадим Шипачёв покинул расположение национальной команды из-за повреждения верхней части тела, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Форвард не успеет восстановиться к чемпионату мира.
Как сообщает штаб сборной, обязанности капитана команды на чемпионате мира по хоккею в Латвии будет выполнять Егор Яковлев.
Шипачёв пропустил товарищеский матч со сборной Швейцарии из-за травмы. Ожидалось, что он сможет возобновить тренировки в общей группе с 4 мая в Новогорске.
Чемпионат мира пройдёт в Латвии, в Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.
Напомним, 1 мая сборная России уступила национальной команде Швейцарии в товарищеском матче.
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