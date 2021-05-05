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Вадим Шипачёв не сыграет на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Латвии

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Вадим Шипачёв не сыграет на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Латвии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Капитан сборной России Вадим Шипачёв покинул расположение национальной команды из-за повреждения верхней части тела, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Форвард не успеет восстановиться к чемпионату мира.

Как сообщает штаб сборной, обязанности капитана команды на чемпионате мира по хоккею в Латвии будет выполнять Егор Яковлев.

Шипачёв пропустил товарищеский матч со сборной Швейцарии из-за травмы. Ожидалось, что он сможет возобновить тренировки в общей группе с 4 мая в Новогорске.

Чемпионат мира пройдёт в Латвии, в Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

Напомним, 1 мая сборная России уступила национальной команде Швейцарии в товарищеском матче.

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