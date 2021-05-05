Денис Мосалёв подписал новый контракт с минским «Динамо»

Миснкое «Динамо» подписало контракт с нападающим Денисом Мосалёвым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 35-летним зоккеистом рассчитано на один сезон.



Нападающий Денис Мосалев выступал за минское «Динамо» в минувшем сезоне КХЛ. Он присоединился к команде в декабре 2020-го и в 25 поединках с учетом игр плей-офф набрал 11 (7+4) очков.



Ранее Игорь Шуневич покинул пост генерального директора минского «Динамо». Срок действия трудового договора клуба с руководителем истек. Минское «Динамо» решило не продлевать соглашение со специалистом.



Победителем сезона-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги стал омский «Авангард», который в шести матчах финальной серии Кубка Гагарина обыграл московский ЦСКА. В решающем матче победную шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.

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