Калинин: Гатиятулин учится каждый день, и становится только сильнее

Нападающий «Трактора» Сергей Калинин подвёл итоги сезона-2020/2021 в составе челябинской команды.
«В первую очередь мне было важно доказать самому себе, что я могу делать на льду, и как играть. Главный тренер Анвар Гатиятулин сказал, что нуждается в моих услугах. Я работал с ним еще в СКА перед тем, как меня обменяли. Этого было достаточно, чтобы принять решение.
Анвар Рафаилович учится каждый день, и становится только сильнее. Я часто играл против «Трактора». Когда приехал, некоторым вещам удивился в приятном смысле. Летом команда заметно обновилась и мне было легче, так как было достаточно новых ребят.
Игровое время? За этим я и переходил в «Трактор» — я хотел играть, хотел получаться удовольствие от игры. Первые недели были тяжелым, но потом все было отлично. Я ценю это доверие тренеров, и благодарен им», — приводит слова Калинина официальный сайт НХЛ.
- 5 мая 2021
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