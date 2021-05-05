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Нападающий «Авангарда» Семёнов подписал контракт новичка с «Торонто»

Нападающий «Авангарда» Семёнов подписал контракт новичка с «Торонто»
Хоккей / КХЛ 0

Российский нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов подписал контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» сроком на один год, сообщает официальный «твиттер» «Торонто».

В минувшем сезоне форвард провёл 60 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 26 очков: забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста девять баллов (4+5) в 23 встречах.

Напомним, что по итогам сезона-2020/2021 победителем Кубка Гагарина стал омский «Авангард», который в шести матчах обыграл ЦСКА в финале. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.

В текущем сезоне НХЛ «Торонто» с 72 очками лидирует в таблице Северного дивизиона. Команда уже обеспечила себе участие в плей-офф.

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