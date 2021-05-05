Семёнов: пришло время двигаться дальше, идти к следующей мечте

Нападающий Кирилл Семёнов после подписания контракта с «Торонто Мэйпл Лифс» поблагодарил «Авангард» в «Инстаграме».



«Я как воспитанник омской хоккейной школы горжусь тем, что именно с омским «Авангардом» взял Кубок Гагарина!



Это была моя мечта, которая в этом году осуществилась. Благодаря самым лучшим болельщикам, всем моим друзьям в команде, руководству клуба, тренерам, моей семье, моему деду, который и поставил меня на коньки.



Я с большой любовью и благодарностью говорю всем спасибо и до новых встреч! Пришло время двигаться дальше, идти к следующей мечте. Всех обнимаю», – написал Семёнов в «Инстаграме».

Напомним, что 5 мая российский нападающий Кирилл Семёнов подписал контракт новичка с «Торонто Мэйпл Лифс».