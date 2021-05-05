Голкипер «Тампы» Василевский сыграет с «Далласом» после двух пропущенных игр с «Детройтом»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский сыграет с первых минут в матче с «Даллас Старз», сообщает журналист Брайан Бёрнс.

«Главный тренер «Тампы» Джон Купер подтвердил, что Андрей Василевский будет играть в матче с «Далласом», — написал Бёрнс в «Твиттере».

Напомним, что последний матч Василевский провёл 30 мая с «Далласом», после чего пропустил две игры с «Детройтом». Та встреча со «Старз» стала 30-й победной для голкипера в сезоне.

Сейчас у Василевского сыграно 39 матчей в регулярном чемпионате, пять из которых голкипер отстоял на ноль.

После 52 матчей «Лайтнинг» с 73 очками занимает третье место в таблице Центрального дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.