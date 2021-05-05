Волков: «Авангард» предложил Семёнову достойный контракт на 3 года, но он поехал за мечтой

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал решение нападающего Кирилла Семёнова перейти в «Торонто».



«Мы ещё по ходу плей-офф встретились с агентом Семёнова Станиславом Романовым и проговорили сценарий подписания контракта с Кириллом. Мы предлагали договор на три года, агент склонялся к подписанию однолетнего соглашения из-за того, что у Семёнова будет предложение от клуба НХЛ. Клуб назван не был, но теперь мы видим, что он стал игроком «Торонто».



Ещё вчера это звучало не совсем реалистично, сегодня — уже всё официально. Клуб сделал хорошее, достойное предложение на три года и 150 млн рублей, от которого Кирилл отказался, а сегодня утром во дворце, забирая форму, сказал, что едет за своей мечтой. Дело не в деньгах, а в том, что он давно хотел попробовать свои силы в той лиге.



Со своей стороны скажу, что насильно мил не будешь, и мы желаем Кириллу удачи. Я так понимаю, что контракт составлен так, что в случае его непопадания в основной состав предусмотрено возвращение обратно в Россию. Права на него в КХЛ закреплены за «Авангардом», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.