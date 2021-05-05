Семёнов: после травмы в финале не мог спать, чуть ли не на стенку лез от боли

Экс-нападающий «Авангарда» и новичок «Торонто Мэйпл Лифс» Кирилл Семёнов рассказал о серии без пропущенных матчей за четыре года, которая прервалась в финале.

«У меня каждый сезон были болезни, я выходил на лёд с температурой. Были такие матчи. Но температуру не считаю сильной болезнью, при которой ты не можешь играть. Всё от человека зависит, от его психики и настроя. Главное — быть уверенным, что ты можешь помочь команде, а не станешь для неё балластом.

Поэтому, когда в третьем матче финала с ЦСКА мне попали в плечо, то я вышел на пару смен — и понял, что даже не смогу сконцентрироваться на игре. И уехал в раздевалку, держа клюшку в одной руке. Первый раз со мной такое случилось.

А ведь было разное. Например, я месяц играл с переломом пальца. Но его можно как-то примотать, подстроиться. Это ведь не перелом руки. А тут — финал плей-офф. И лучше сыграть другому человеку, который принесёт больше пользы.

Я пропустил четвёртый матч, хоть как-то восстановился. Но если бы мне в плечо ещё раз попали, то могло всё закончиться печально. Спасибо докторам, что за три-четыре дня поставили меня на ноги, обезболили, закрепили плечо эластичной лентой, и я хоть мог отдавать пасы.

Хотя бросок пропал, и на награждении я не мог поднять Кубок Гагарина двумя руками. Посмотрите, у меня только один бросок в последних матчах плей-офф. И то, когда я бросил, то боль сильно ударила в голову. Это было невыносимо.

Я никогда не задумывался о том, что идёт такая серия. Просто получаю удовольствие от того, что выхожу на лёд в каждом матче и могу играть. Тем более выступал в родном клубе, и когда надеваешь майку «Авангарда», тебя накрывают эмоции.

Уже в прошлом году начали говорить, что я иду на какой-то рекорд КХЛ. Но я на этом никогда не зацикливался. Просто тут в финале посидел один матч на трибуне, когда наша команда уступала 0:2, — и знаете, как хотелось выбежать на площадку и помочь! Смотреть хоккей со стороны очень тяжело. Поэтому я даже ушёл после первого периода. И рад, что «Авангард» в итоге победил 4:3 в овертайме.

Мы очень круто тогда сыграли, и та всеобщая радость дала мне толчок, чтобы я быстрее восстановился и вернулся в состав. Жена мне очень сильно помогала. Ведь когда я получил травму, то ночью не мог спать, чуть ли не на стенку лез. Так болело плечо. Пару дней мучился, ходил с черными мыслями. Но вышел из этого состояния, и мы выиграли кубок для Омска», — цитирует Семёнова «Матч ТВ».