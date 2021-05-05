Гимаев: Шипачёв — огромная потеря для сборной России. Не вижу, кого ждать из НХЛ

Хоккейный эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший прокомментировал травму нападающего Вадима Шипачёва и назначение Егора Яковлева на роль капитана сборной России.



«Шипачёв — огромная потеря для нашей сборной. Особенно это показали игры со Швейцарией, мы играли не в сильнейшем составе, но большая часть из игроков была бы на ЧМ. Эти матчи показали, что у нас серьёзные проблемы, в том числе и с центральной осью. Шипачёв однозначно был первым центральным. Даже с приездом игроков из НХЛ он бы остался центральным номер один. Появился Зернов, но он всё-таки не центр первого звена сборной. Приходится ждать кого-то из НХЛ, но кого? Не вижу, потому что наши центральные, которых и так немного, пока продолжают борьбу за плей-офф и Кубок Стэнли.



Слышал, что капитаном назначили Яковлева, но посмотрим, как он справится и проявит себя в роли капитана. Он опытный игрок, да и в принципе в нашей сборной много игроков, которые являются лидерами в своих командах и играют важную роль. Они тоже смогут подсказать. У нас в команде нет такого игрока, как Ковальчук. Если бы такой был, роль капитана была бы его, железно. Но именитых и возрастных нет, поэтому нашивка досталась именно Яковлеву», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Вадим Шипачёв не сыграет на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Латвии