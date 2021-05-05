Вадим Аверкин назначен на пост спортивного директора ХК «Адмирал»

«Адмирал» назначил на пост спортивного директора клуба Вадима Аверкина, сообщает официальный сайт клуба.
После завершения игровой карьеры в 2016 году возглавлял департамент по работе с Высшей хоккейной лигой и Молодёжной хоккейной лигой в Профсоюзе игроков Континентальной хоккейной лиги, был помощником главного тренера ХК «Ценг Тоу», выступавшего в ВХЛ, а в последнем сезоне занимал должность генерального менеджера пензенского «Дизеля».
«Предложение генерального директора «Адмирала» Алексея Андреевича стать спортивным директором было неожиданным, но приятным. На данном этапе уже активно ведутся селекционные работы. В ближайшее время появятся первые фамилии. Мы собираем информацию, просматриваем игроков как КХЛ, так и ВХЛ. Приложим все усилия, чтобы создать боеспособную команду. Работы предстоит много, как селекционной, так и административной. Я рад, что оказался в этом клубе, я принял этот вызов и постараюсь оправдать доверие», — цитирует Аверкина официальный сайт «Адмирала».
- 5 мая 2021
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