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История личных встреч сборных России и Финляндии на юниорских чемпионатах мира

История личных встреч сборных России и Финляндии на юниорских чемпионатах мира
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

6 мая сборная России сыграет в полуфинале на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Финляндии. Начало матча — в 04:00 мск.

Россияне уступили финской сборной на групповом этапе после овертайма, ведя в счёте в две шайбы (3:4 ОТ).

Сборные России и Финляндии встречались на юниорских чемпионатах мира 17 раз. Россияне выиграли пять матчей.

ЮЧММесто проведенияСтадияСоперникиСчёт
1999ГерманияГруппаФинляндия1:3
1999ГерманияФинальный раундФинляндия1:3
2000ШвейцарияГруппаФинляндия5:2
2000ШвейцарияФиналФинляндия1:3
2002СловакияФинальный раундФинляндия4:3
2004БеларусьГруппаФинляндия2:5
2009СШАГруппаФинляндия4:7
2009СШАПолуфиналФинляндия4:0
2010БеларусьГруппаФинляндия4:5
2010БеларусьМатч за 3-е местоФинляндия1:5
2011Германия1/4 финалаФинляндия5:2
2013РоссияГруппаФинляндия3:1
2013РоссияМатч за 3-е местоФинляндия1:2
2016СШАЧетвертьфиналФинляндия3:4
2017СловакияПолуфиналФинляндия1:2 (ОТ)
2018ДанияГруппаФинляндия4:5
2021СШАГруппаФинляндия3:4 (ОТ)

Напомним, юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступала в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

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