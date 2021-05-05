История личных встреч сборных России и Финляндии на юниорских чемпионатах мира

6 мая сборная России сыграет в полуфинале на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Финляндии. Начало матча — в 04:00 мск.

Россияне уступили финской сборной на групповом этапе после овертайма, ведя в счёте в две шайбы (3:4 ОТ).

Сборные России и Финляндии встречались на юниорских чемпионатах мира 17 раз. Россияне выиграли пять матчей.

ЮЧМ Место проведения Стадия Соперники Счёт 1999 Германия Группа Финляндия 1:3 1999 Германия Финальный раунд Финляндия 1:3 2000 Швейцария Группа Финляндия 5:2 2000 Швейцария Финал Финляндия 1:3 2002 Словакия Финальный раунд Финляндия 4:3 2004 Беларусь Группа Финляндия 2:5 2009 США Группа Финляндия 4:7 2009 США Полуфинал Финляндия 4:0 2010 Беларусь Группа Финляндия 4:5 2010 Беларусь Матч за 3-е место Финляндия 1:5 2011 Германия 1/4 финала Финляндия 5:2 2013 Россия Группа Финляндия 3:1 2013 Россия Матч за 3-е место Финляндия 1:2 2016 США Четвертьфинал Финляндия 3:4 2017 Словакия Полуфинал Финляндия 1:2 (ОТ) 2018 Дания Группа Финляндия 4:5 2021 США Группа Финляндия 3:4 (ОТ)

Напомним, юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступала в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.