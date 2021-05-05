Россия — Финляндия: онлайн-трансляция полуфинала юниорского ЧМ начнётся в 04:00

Завтра, 6 мая, сборная России сыграет полуфинальный матч на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Финляндии. Начало матча — в 04:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Команды уже встречались на групповом этапе, и тогда победу одержала финская сборная после овертайма (4:3).



Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.



Напомним, 18-летний нападающий СКА Никита Чибриков стал капитаном сборной России. Главным тренером российской команды является Альберт Лещёв, его помощниками назначены Денис Гусманов и Вадим Хомицкий.