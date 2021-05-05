Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Россия — Финляндия: онлайн-трансляция полуфинала юниорского ЧМ начнётся в 04:00

Россия — Финляндия: онлайн-трансляция полуфинала юниорского ЧМ начнётся в 04:00
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Завтра, 6 мая, сборная России сыграет полуфинальный матч на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Финляндии. Начало матча — в 04:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды уже встречались на групповом этапе, и тогда победу одержала финская сборная после овертайма (4:3).

Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Напомним, 18-летний нападающий СКА Никита Чибриков стал капитаном сборной России. Главным тренером российской команды является Альберт Лещёв, его помощниками назначены Денис Гусманов и Вадим Хомицкий.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021