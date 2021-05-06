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Сборная Канады разгромила Швецию со счётом 8:1 и вышла в финал юниорского ЧМ-2021

Сборная Канады разгромила Швецию со счётом 8:1 и вышла в финал юниорского ЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Завершился полуфинальный матч юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Канады встречалась со сборной Швеции. Матч состоялся во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершился победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей хет-трик оформил Коннор Бедард и ещё по разу отличились Чейз Стиллман, Бреннан Отман, Франческо Пинелли, Шен Райт и Коннер Рулетт. Единственную шайбу за сборную Швеции забросил Исак Росен.

Таким образом, сборная Канады вышла в финал ЮЧМ-2021. Отметим, команда выиграла все шесть своих матчей на турнире. В другом полуфинальном матче юниорского чемпионата мира сборная России встретится с национальной командой Финляндии.

Юниорский чемпионат мира – 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая.

U18 ЧМ-2021. 1/2 финала
06 мая 2021, четверг. 00:00 МСК
Канада U18
Окончен
8 : 1
Швеция U18
1:0 Бедард (Мактавиш) – 23:50' (5x5)   1:1 Росен (Люселль, Эдвинссон) – 25:00' (5x3)   2:1 Стиллман (Райт) – 29:51' (5x5)   3:1 Бедард (Райт, Кулеманс) – 40:45' (5x5)   4:1 Отман (Райт) – 43:40' (5x4)   5:1 Пинелли – 50:41' (5x5)   6:1 Райт (Отман) – 54:52' (5x5)   7:1 Бедард (Аллан) – 55:30' (5x5)   8:1 Рулетт (Уинтертон, Кларк) – 56:56' (5x5)
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