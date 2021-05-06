Сборная Канады разгромила Швецию со счётом 8:1 и вышла в финал юниорского ЧМ-2021
Завершился полуфинальный матч юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Канады встречалась со сборной Швеции. Матч состоялся во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершился победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей хет-трик оформил Коннор Бедард и ещё по разу отличились Чейз Стиллман, Бреннан Отман, Франческо Пинелли, Шен Райт и Коннер Рулетт. Единственную шайбу за сборную Швеции забросил Исак Росен.
Таким образом, сборная Канады вышла в финал ЮЧМ-2021. Отметим, команда выиграла все шесть своих матчей на турнире. В другом полуфинальном матче юниорского чемпионата мира сборная России встретится с национальной командой Финляндии.
Юниорский чемпионат мира – 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая.
U18 ЧМ-2021. 1/2 финала
06 мая 2021, четверг. 00:00 МСК
Канада U18
Окончен
8 : 1
Швеция U18
1:0 Бедард (Мактавиш) – 23:50' (5x5) 1:1 Росен (Люселль, Эдвинссон) – 25:00' (5x3) 2:1 Стиллман (Райт) – 29:51' (5x5) 3:1 Бедард (Райт, Кулеманс) – 40:45' (5x5) 4:1 Отман (Райт) – 43:40' (5x4) 5:1 Пинелли – 50:41' (5x5) 6:1 Райт (Отман) – 54:52' (5x5) 7:1 Бедард (Аллан) – 55:30' (5x5) 8:1 Рулетт (Уинтертон, Кларк) – 56:56' (5x5)
Рекомендуем вам
- 6 мая 2021
-
02:35
-
02:27
-
00:00
- 5 мая 2021
-
23:58
-
23:22
-
22:32
-
22:23
-
22:00
-
21:20
-
20:51
-
20:35
-
20:12
-
20:03
-
19:57
-
19:23
-
18:59
-
18:49
-
18:45
-
18:35
-
18:19
-
18:07
-
17:53
-
17:15
-
16:39
-
15:57
-
15:44
-
15:27
-
14:51
-
14:51
-
14:30
-
13:51
-
13:40
-
13:24
-
12:59
-
12:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам