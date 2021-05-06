Сборная Канады разгромила Швецию со счётом 8:1 и вышла в финал юниорского ЧМ-2021

Завершился полуфинальный матч юниорского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Канады встречалась со сборной Швеции. Матч состоялся во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершился победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей хет-трик оформил Коннор Бедард и ещё по разу отличились Чейз Стиллман, Бреннан Отман, Франческо Пинелли, Шен Райт и Коннер Рулетт. Единственную шайбу за сборную Швеции забросил Исак Росен.

Таким образом, сборная Канады вышла в финал ЮЧМ-2021. Отметим, команда выиграла все шесть своих матчей на турнире. В другом полуфинальном матче юниорского чемпионата мира сборная России встретится с национальной командой Финляндии.

Юниорский чемпионат мира – 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая.