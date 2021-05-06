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Стал известен состав сборной России на полуфинал ЮЧМ-2021 с командой Финляндии

Стал известен состав сборной России на полуфинал ЮЧМ-2021 с командой Финляндии
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Федерация хоккея России назвала состав сборной на полуфинальный матч юниорского чемпионата мира 2021 года с национальной командой Финляндии.

Вратари: Иванов (Бринкман).
Грудинин — Макаров, Мирошниченко — Свечков — Юров;
Новиков — Коромыслов, Чибриков — Лазутин — Полтапов;
Сапунов — Фигурин, Бучельников — Квочко — Мичков;
Дуда, Иванцов — Гайдамак — Кателевский; Меховов.

Команды уже встречались на групповом этапе, и тогда победу одержала финская сборная после овертайма (4:3). Ранее в финал турнира вышла сборная Канады, разгромив «Швецию».

Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Наши сразятся за выход в финал ЮЧМ! Россия – Финляндия. Онлайн
Все подробности, интересные факты и события вокруг игры – в нашей трансляции.
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