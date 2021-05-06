Стал известен состав сборной России на полуфинал ЮЧМ-2021 с командой Финляндии
Федерация хоккея России назвала состав сборной на полуфинальный матч юниорского чемпионата мира 2021 года с национальной командой Финляндии.
Вратари: Иванов (Бринкман).
Грудинин — Макаров, Мирошниченко — Свечков — Юров;
Новиков — Коромыслов, Чибриков — Лазутин — Полтапов;
Сапунов — Фигурин, Бучельников — Квочко — Мичков;
Дуда, Иванцов — Гайдамак — Кателевский; Меховов.
Команды уже встречались на групповом этапе, и тогда победу одержала финская сборная после овертайма (4:3). Ранее в финал турнира вышла сборная Канады, разгромив «Швецию».
Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
Наши сразятся за выход в финал ЮЧМ! Россия – Финляндия. Онлайн
Все подробности, интересные факты и события вокруг игры – в нашей трансляции.
Рекомендуем вам
- 6 мая 2021
-
02:53
-
02:46
-
02:35
-
02:27
-
00:00
- 5 мая 2021
-
23:58
-
23:22
-
22:32
-
22:23
-
22:00
-
21:20
-
20:51
-
20:35
-
20:12
-
20:03
-
19:57
-
19:23
-
18:59
-
18:49
-
18:45
-
18:35
-
18:19
-
18:07
-
17:53
-
17:15
-
16:39
-
15:57
-
15:44
-
15:27
-
14:51
-
14:51
-
14:30
-
13:51
-
13:40
-
13:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам