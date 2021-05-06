Стал известен состав сборной России на полуфинал ЮЧМ-2021 с командой Финляндии

Федерация хоккея России назвала состав сборной на полуфинальный матч юниорского чемпионата мира 2021 года с национальной командой Финляндии.

Вратари: Иванов (Бринкман).

Грудинин — Макаров, Мирошниченко — Свечков — Юров;

Новиков — Коромыслов, Чибриков — Лазутин — Полтапов;

Сапунов — Фигурин, Бучельников — Квочко — Мичков;

Дуда, Иванцов — Гайдамак — Кателевский; Меховов.

Команды уже встречались на групповом этапе, и тогда победу одержала финская сборная после овертайма (4:3). Ранее в финал турнира вышла сборная Канады, разгромив «Швецию».

Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.