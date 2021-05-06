Смит устроил драку с Уилсоном во время матча «Рейнджерс» — «Вашингтон»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости идёт первый период. Счёт 0:0. По ходу матча защитник «Рейнджерс» Брендан Смит устроил драку с нападающим «Вашингтона» Томом Уилсоном. В итоге, Смит получил штраф 2+10. Это уже вторая драка в этой встрече.
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К тому же, в предыдущем матче хоккеисты клубов также устроили массовую драку. Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.
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