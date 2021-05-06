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Матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» — первый в истории НХЛ с 6 драками в стартовые 5 минут

Матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» — первый в истории НХЛ с 6 драками в стартовые 5 минут
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 2:0 в пользу «Вашингтона». Первый период матча ознаменовался обилием драк между игроками. Как сообщается в «твиттере» Sportsnet Stats, впервые в истории НХЛ в матче было 6 драк в стартовые 5 минут.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Напомним, в предыдущем матче хоккеисты клубов также устроили массовую драку. Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.

«Рейнджерс» и «Вашингтон» за первый период заработали 100 минут штрафа
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