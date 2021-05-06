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Форвард «Вашингтона» Уилсон не смог продолжить матч с «Рейнджерс» из-за травмы

Форвард «Вашингтона» Уилсон не смог продолжить матч с «Рейнджерс» из-за травмы
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:1 в пользу «Вашингтона». Первый период матча ознаменовался обилием драк между игроками. Как сообщается в «твиттере» журналиста Тома Гулитти, форвард столичного клуба Том Уилсон не смог продолжить матч из-за травмы верхней части тела.

Напомним, в предыдущем матче хоккеисты клубов также устроили массовую драку. Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.

Матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» — первый в истории НХЛ с 6 драками в стартовые 5 минут
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