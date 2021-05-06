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Гол Сергачёва помог «Тампе» разгромить «Даллас», у Василевского 19 сейвов

Гол Сергачёва помог «Тампе» разгромить «Даллас», у Василевского 19 сейвов
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Тайлер Джонсон, Алекс Киллорн, Брейден Пойнт, Эрик Чернак, Росс Колтон и российский защитник Михаил Сергачёв. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 19 сейвов. За «Даллас» забивали Тайлер Сегин и Андрей Секера. Нападающий Денис Гурьянов очков в этой встрече не набрал.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 мая 2021, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Джонсон (Киллорн) – 02:14' (5x5)   1:1 Сегин (Павелски, Робертсон) – 19:33' (5x5)   2:1 Киллорн (Гурд, Пойнт) – 36:39' (5x4)   3:1 Пойнт – 39:46' (5x5)   3:2 Секера (Хэнли, Хинц) – 50:44' (5x5)   4:2 Чернак (Гудроу, Коулман) – 51:34' (5x5)   5:2 Колтон (Жозеф, Чернак) – 56:47' (en)   6:2 Сергачёв (Чернак, Джонсон) – 59:07' (en)
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