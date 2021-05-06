Гол Сергачёва помог «Тампе» разгромить «Даллас», у Василевского 19 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Тайлер Джонсон, Алекс Киллорн, Брейден Пойнт, Эрик Чернак, Росс Колтон и российский защитник Михаил Сергачёв. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 19 сейвов. За «Даллас» забивали Тайлер Сегин и Андрей Секера. Нападающий Денис Гурьянов очков в этой встрече не набрал.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.