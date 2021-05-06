Гол Сергачёва помог «Тампе» разгромить «Даллас», у Василевского 19 сейвов
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
В составе победителей отличились Тайлер Джонсон, Алекс Киллорн, Брейден Пойнт, Эрик Чернак, Росс Колтон и российский защитник Михаил Сергачёв. Российский голкипер Андрей Василевский совершил 19 сейвов. За «Даллас» забивали Тайлер Сегин и Андрей Секера. Нападающий Денис Гурьянов очков в этой встрече не набрал.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
НХЛ - регулярный чемпионат
06 мая 2021, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Джонсон (Киллорн) – 02:14' (5x5) 1:1 Сегин (Павелски, Робертсон) – 19:33' (5x5) 2:1 Киллорн (Гурд, Пойнт) – 36:39' (5x4) 3:1 Пойнт – 39:46' (5x5) 3:2 Секера (Хэнли, Хинц) – 50:44' (5x5) 4:2 Чернак (Гудроу, Коулман) – 51:34' (5x5) 5:2 Колтон (Жозеф, Чернак) – 56:47' (en) 6:2 Сергачёв (Чернак, Джонсон) – 59:07' (en)
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