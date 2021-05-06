Гол Григоренко и две передачи Гаврикова помогли «Коламбусу» обыграть «Нэшвилл»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей забивали Джек Рослович, Оливер Бьёркстранд (дважды) и российский нападающий Михаил Григоренко. Российский защитник Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами.
За «Нэшвилл» забивали Таннер Жанно и Калле Йернкрок. Российский нападающий Яков Тренин не отметился результативными действиями.
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.
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