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Гол Григоренко и две передачи Гаврикова помогли «Коламбусу» обыграть «Нэшвилл»

Гол Григоренко и две передачи Гаврикова помогли «Коламбусу» обыграть «Нэшвилл»
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Джек Рослович, Оливер Бьёркстранд (дважды) и российский нападающий Михаил Григоренко. Российский защитник Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами.

За «Нэшвилл» забивали Таннер Жанно и Калле Йернкрок. Российский нападающий Яков Тренин не отметился результативными действиями.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 мая 2021, четверг. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Жанно – 03:22' (5x5)   1:1 Рослович (Аткинсон, Бьёркстранд) – 22:08' (5x4)   1:2 Йернкрок – 37:53' (5x5)   2:2 Бьёркстранд (Лехтонен, Гавриков) – 39:09' (5x5)   3:2 Григоренко (Гавриков, Лехтонен) – 53:50' (5x5)   4:2 Бьёркстранд (Доми, Аткинсон) – 59:59' (en)
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