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Гол Григоренко и две передачи Гаврикова помогли «Коламбусу» обыграть «Нэшвилл»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Джек Рослович, Оливер Бьёркстранд (дважды) и российский нападающий Михаил Григоренко. Российский защитник Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами.

За «Нэшвилл» забивали Таннер Жанно и Калле Йернкрок. Российский нападающий Яков Тренин не отметился результативными действиями.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.