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«Миннесота» в овертайме уступила «Вегасу» несмотря на дубль Капризова

«Миннесота» в овертайме уступила «Вегасу» несмотря на дубль Капризова
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Чандлер Стивенсон, Райлли Смит и Алекс Пьетранджело. У «Миннесоты» дубль на свой счёт записал российский форвард Кирилл Капризов. Нападающий за 20.26 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

Следующие матчи 8 и 9 мая «Вегас» проведёт дома с «Сент-Луис Блюз», а «Миннесота» в эти же даты примет «Анахайм Дакс».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 мая 2021, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стивенсон (Янмарк) – 28:30' (5x5)   1:1 Капризов (Цуккарелло, Хартман) – 51:13' (5x5)   2:1 Капризов – 53:23' (5x5)   2:2 Смит (Карлссон, Мартинес) – 55:44' (5x4)   2:3 Пьетранджело (Так, Маршессо) – 61:53' (3x3)
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