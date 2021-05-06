«Миннесота» в овертайме уступила «Вегасу» несмотря на дубль Капризова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде в овертайме обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Чандлер Стивенсон, Райлли Смит и Алекс Пьетранджело. У «Миннесоты» дубль на свой счёт записал российский форвард Кирилл Капризов. Нападающий за 20.26 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

Следующие матчи 8 и 9 мая «Вегас» проведёт дома с «Сент-Луис Блюз», а «Миннесота» в эти же даты примет «Анахайм Дакс».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.