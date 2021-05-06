«Анахайм» обыграл «Сент-Луис» по буллитам, у Барбашёва голевая передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» на выезде в серии буллитов обыграл «Сент-Луис Блюз». Счёт встречи – 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макс Джонс и Хейдн Флёри. Победный буллит забросил Трой Терри. За «Сент-Луис» голы забили Майк Хоффман и Кайл Клиффорд. Российский форвард Иван Барбашёв за 12.00 на площадке записал на свой счёт результативную передачу и заработал показатель полезности «+1».

Следующие матчи 8 и 9 мая «Анахайм» проведёт на выезде с «Миннесотой Уайлд», а «Сент-Луис» в эти же даты в гостях сыграет с «Вегас Голден Найтс».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.