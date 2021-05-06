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«Анахайм» обыграл «Сент-Луис» по буллитам, у Барбашёва голевая передача

«Анахайм» обыграл «Сент-Луис» по буллитам, у Барбашёва голевая передача
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» на выезде в серии буллитов обыграл «Сент-Луис Блюз». Счёт встречи – 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макс Джонс и Хейдн Флёри. Победный буллит забросил Трой Терри. За «Сент-Луис» голы забили Майк Хоффман и Кайл Клиффорд. Российский форвард Иван Барбашёв за 12.00 на площадке записал на свой счёт результативную передачу и заработал показатель полезности «+1».

Следующие матчи 8 и 9 мая «Анахайм» проведёт на выезде с «Миннесотой Уайлд», а «Сент-Луис» в эти же даты в гостях сыграет с «Вегас Голден Найтс».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 мая 2021, четверг. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хоффман (О'Райлли, Фолк) – 11:52' (5x4)   1:1 Джонс (Кэррик, Фаулер) – 32:57' (5x5)   1:2 Флёри (Терри) – 42:15' (5x5)   2:2 Клиффорд (Барбашёв) – 45:29' (5x5)   2:3 Терри – 65:00' (ПБ)
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