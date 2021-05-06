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Капризов подрался в матче с «Вегасом», завалил Уайтклауда на лёд и разбил ему нос

Капризов подрался в матче с «Вегасом», завалил Уайтклауда на лёд и разбил ему нос
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов подрался с игроком «Вегас Голден Найтс» Заком Уайтклаудом.

В середине первого периода между хоккеистами произошла стычка, россиянин завалил Уайтклауда на лёд и разбил ему нос. Игроки получили штрафы.

Видео драки можно посмотреть здесь.

«Капризов – сильный парень. Вам надо увидеть его без футболки», – сказал после игры форвард «Уайлд» Райан Хартман.

«Миннесота» уступила «Вегасу» в овертайме со счётом 2:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Чандлер Стивенсон, Райлли Смит и Алекс Пьетранджело. У «Миннесоты» дубль на свой счёт записал Капризов. Нападающий за 20.26 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

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