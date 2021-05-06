Сборная России сыграет в финале с командой Канады на юниорском чемпионате мира – 2021

Сборная России в финале юниорского чемпионата мира по хоккею сыграет со сборной Канады 7 мая.

В полуфинале россияне обыграли команду Финляндии со счётом 6:5. В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (2) и Иван Мирошниченко (2). У финской команды голы забили Саму Салминен (2), Вернер Миеттинен и Йоаким Кемелль (2). Встреча прошла во Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр».

Канадцы в своём полуфинале разгромили команду Швеции со счётом 8:1. Отметим, канадская сборная выиграла все шесть матчей на турнире.

Юниорский чемпионат мира – 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступала в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.