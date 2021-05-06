Р. Ротенберг – о выходе России в финал ЮЧМ: парни были единым целым, ловили шайбы на себя

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг поделился эмоциями от победы России в полуфинале юниорского чемпионата мира над командой Финляндии (6:5).
«Важная победа, поздравляю всех с выходом в финал! Наши парни были единым целым, ловили шайбы на себя, играли самоотверженно. Самая важная – следующая игра. Думаю, можно полчаса порадоваться и готовиться к завтрашнему финалу. Тренерский штаб всё разберёт, всегда есть, над чем работать, то же меньшинство надо подтянуть. Самый главный экзамен у сборной России завтра. Очень важно восстановиться и оставить эмоции на финальную встречу», – сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Сборная России в финале юниорского чемпионата мира по хоккею сыграет со сборной Канады 7 мая. Канадцы в своём полуфинале разгромили команду Швеции со счётом 8:1.
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